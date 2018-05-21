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Дальнее зарубежье 21.05.2018 20:45

Вице-президент США привел к присяге нового директора ЦРУ Джину Хаспел

Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в понедельник в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации США.

Присягу на посту главы ЦРУ у Дж.Хаспел принял вице-президент М.Пенс.

Ранее кандидатуру Дж.Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса США. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались за кандидатуру Дж.Хаспел, против - 45.

Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ 16 мая.

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Тэги: ЦРУ, ДИРЕКТОР, ПРИСЯГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]