Вице-президент США привел к присяге нового директора ЦРУ Джину Хаспел

Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в понедельник в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации США.

Присягу на посту главы ЦРУ у Дж.Хаспел принял вице-президент М.Пенс.

Ранее кандидатуру Дж.Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса США. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались за кандидатуру Дж.Хаспел, против - 45.

Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ 16 мая.