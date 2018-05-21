Вице-президент США привел к присяге нового директора ЦРУ Джину Хаспел

Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в понедельник в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации США.
Присягу на посту главы ЦРУ у Дж.Хаспел принял вице-президент М.Пенс.
Ранее кандидатуру Дж.Хаспел на пост директора ЦРУ одобрило большинство членов сената Конгресса США. Как свидетельствуют итоги голосования, 54 сенатора из 100 высказались за кандидатуру Дж.Хаспел, против - 45.
Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ 16 мая.
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