Пашинян назвал приоритетом своего правительства подготовку внеочередных выборов в Армении

Приоритетной задачей действующего правительства Армении является организация и проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Приоритет - внеочередные выборы. Но это не единственная программа. Правительство должно работать, мы будем иметь долгосрочную программу, одно другому не мешает", - сказал Н.Пашинян в понедельник журналистам после принесения присяги новым правительством.
"Во внеочередные выборы действующее правительство будет вовлечено, - добавил Н.Пашинян. - В каком формате - это уже другой вопрос".
Он заявил, что внеочередные выборы должны быть проведены в возможно короткие, но логичные сроки.
"Главное - не столько сроки, сколько качество выборов. Можно и на следующей неделе провести. Но нам нужны действительно свободные, прозрачные и демократические выборы, для этого необходимо обеспечить соответствующие гарантии. В любой момент, как только мы будем готовы, выступим с соответствующей инициативой", - сказал Н.Пашинян.
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