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Регион 21.05.2018 19:47

Пашинян назвал приоритетом своего правительства подготовку внеочередных выборов в Армении

Приоритетной задачей действующего правительства Армении является организация и проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Приоритет - внеочередные выборы. Но это не единственная программа. Правительство должно работать, мы будем иметь долгосрочную программу, одно другому не мешает", - сказал Н.Пашинян в понедельник журналистам после принесения присяги новым правительством.

"Во внеочередные выборы действующее правительство будет вовлечено, - добавил Н.Пашинян. - В каком формате - это уже другой вопрос".

Он заявил, что внеочередные выборы должны быть проведены в возможно короткие, но логичные сроки.

"Главное - не столько сроки, сколько качество выборов. Можно и на следующей неделе провести. Но нам нужны действительно свободные, прозрачные и демократические выборы, для этого необходимо обеспечить соответствующие гарантии. В любой момент, как только мы будем готовы, выступим с соответствующей инициативой", - сказал Н.Пашинян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]