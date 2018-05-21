Пашинян назвал приоритетом своего правительства подготовку внеочередных выборов в Армении

Приоритетной задачей действующего правительства Армении является организация и проведение внеочередных выборов в парламент, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Приоритет - внеочередные выборы. Но это не единственная программа. Правительство должно работать, мы будем иметь долгосрочную программу, одно другому не мешает", - сказал Н.Пашинян в понедельник журналистам после принесения присяги новым правительством.

"Во внеочередные выборы действующее правительство будет вовлечено, - добавил Н.Пашинян. - В каком формате - это уже другой вопрос".

Он заявил, что внеочередные выборы должны быть проведены в возможно короткие, но логичные сроки.

"Главное - не столько сроки, сколько качество выборов. Можно и на следующей неделе провести. Но нам нужны действительно свободные, прозрачные и демократические выборы, для этого необходимо обеспечить соответствующие гарантии. В любой момент, как только мы будем готовы, выступим с соответствующей инициативой", - сказал Н.Пашинян.