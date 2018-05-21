МИД РФ называет опасным прецедентом отказ США признать итоги выборов в Венесуэле

МИД РФ считает, что призывы США и ряда других стран к непризнанию итогов прошедших в Венесуэле президентских выборов чреваты серьезной дестабилизацией ситуации в стране и вокруг нее.
"США и ряд других стран, в том числе на правительственном уровне, открыто и официально заявили о непризнании априори итогов голосования. Понятно, что такое отношение чревато серьезными долгоиграющими последствиями", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В нем отмечается, что "создан опасный прецедент, когда легитимность избирательного процесса ставится в зависимость даже не от позиции международных наблюдателей, приглашенных для его сопровождения (а это 300 экспертов из 40 стран Латинской Америки, Азии, Северной Америки и Европы, а также ряда международных организаций), а от заранее объявленной точки зрения отдельных государств".
"Не подлежит сомнению: призывы к непризнанию выборов - это призывы к созданию правительственного вакуума, что чревато серьезной дестабилизацией ситуации внутри страны и вокруг нее. В государстве должна быть власть, в том числе как гарант социально-экономических прав и потребностей населения. Путь к их реализации в полном объеме лежит в Венесуэле через общенациональный диалог и примирение", - подчеркивается в комментарии.
Вучич пригласил Алиева с визитом в Сербию
Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга - Алиев
В Минобороны Азербайджана считают "преувеличением" информацию о привлечении авиации на военные учение Армении в Карабахе
Emirates NBD на этой неделе может объявить о покупке Denizbank - агентство
Азербайджан в I квартале 2018г увеличил экспорт лесных орехов на 20,5%
Президент Алиев наградил оперную диву Нетребко орденом "Достлуг", ее мужу присвоил звание Народного артиста Азербайджана
В Баку при взрыве в кафе погибли 2 человека, еще 2 тяжело ранены – Минздрав
Баллон с пропаном стал причиной взрыва в кафе в Баку, где погибли 2 человека - МЧС
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
На здании РИКЦ в Баку появилась символика Чемпионата мира по футболу - 2018
Путешествие за рубеж от Bakcell Ulduzum и Bank of Baku!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»