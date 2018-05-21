Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9978 RUR   0.0273 GBR   2.2839 TRY   0.3765

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.28 Brent   78.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 24° Завтра 18° 29° 24 Май 17° 31° 25 Май 18° 29°

Дальнее зарубежье 21.05.2018 21:02

МИД РФ называет опасным прецедентом отказ США признать итоги выборов в Венесуэле

МИД РФ считает, что призывы США и ряда других стран к непризнанию итогов прошедших в Венесуэле президентских выборов чреваты серьезной дестабилизацией ситуации в стране и вокруг нее.

"США и ряд других стран, в том числе на правительственном уровне, открыто и официально заявили о непризнании априори итогов голосования. Понятно, что такое отношение чревато серьезными долгоиграющими последствиями", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В нем отмечается, что "создан опасный прецедент, когда легитимность избирательного процесса ставится в зависимость даже не от позиции международных наблюдателей, приглашенных для его сопровождения (а это 300 экспертов из 40 стран Латинской Америки, Азии, Северной Америки и Европы, а также ряда международных организаций), а от заранее объявленной точки зрения отдельных государств".

"Не подлежит сомнению: призывы к непризнанию выборов - это призывы к созданию правительственного вакуума, что чревато серьезной дестабилизацией ситуации внутри страны и вокруг нее. В государстве должна быть власть, в том числе как гарант социально-экономических прав и потребностей населения. Путь к их реализации в полном объеме лежит в Венесуэле через общенациональный диалог и примирение", - подчеркивается в комментарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Венесуэла обслуживает долг перед РФ - Мадуро Президент Венесуэлы вернул дель Пино на пост министра нефти для привлечения средств из РФ и КНР Лавров: угрозы военного вмешательства в дела Венесуэлы неприемлемы Мадуро усилил свои позиции во власти после попытки импичмента - эксперт Лавров называет высокомерной позицию США по отношению к Венесуэле Сотрудники ВИЛАР предлагают помощь в бальзамировании тела Уго Чавеса - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]