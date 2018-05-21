МИД РФ называет опасным прецедентом отказ США признать итоги выборов в Венесуэле

МИД РФ считает, что призывы США и ряда других стран к непризнанию итогов прошедших в Венесуэле президентских выборов чреваты серьезной дестабилизацией ситуации в стране и вокруг нее.

"США и ряд других стран, в том числе на правительственном уровне, открыто и официально заявили о непризнании априори итогов голосования. Понятно, что такое отношение чревато серьезными долгоиграющими последствиями", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В нем отмечается, что "создан опасный прецедент, когда легитимность избирательного процесса ставится в зависимость даже не от позиции международных наблюдателей, приглашенных для его сопровождения (а это 300 экспертов из 40 стран Латинской Америки, Азии, Северной Америки и Европы, а также ряда международных организаций), а от заранее объявленной точки зрения отдельных государств".

"Не подлежит сомнению: призывы к непризнанию выборов - это призывы к созданию правительственного вакуума, что чревато серьезной дестабилизацией ситуации внутри страны и вокруг нее. В государстве должна быть власть, в том числе как гарант социально-экономических прав и потребностей населения. Путь к их реализации в полном объеме лежит в Венесуэле через общенациональный диалог и примирение", - подчеркивается в комментарии.