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Финансы 21.05.2018 21:21

Emirates NBD на этой неделе может объявить о покупке Denizbank - агентство

Emirates NBD на этой неделе может объявить о покупке Denizbank, турецкой "дочки" Сбербанка (MOEX:SBER) России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сбербанк официально заявил о переговорах с NBD в марте 2018 года.

По данным газеты "Коммерсантъ", турецкий актив может быть продан за $5,5 млрд, ранее Reuters сообщал о возможной сумме сделки в $5,3 млрд.

Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Таким образом, банк может быть продан на $2 млрд дороже цены его покупки в 2012 году.

Как сообщалось, в феврале глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк задумался о продаже Denizbank из-за ужесточения конкуренции и действия санкций. Сбербанк России находится под санкциями США и ЕС, а Г.Греф был в феврале включен в список "кремлевского доклада" США.

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Тэги: СБЕРБАНК, DENIZBANK, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]