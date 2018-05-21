Emirates NBD на этой неделе может объявить о покупке Denizbank - агентство

Emirates NBD на этой неделе может объявить о покупке Denizbank, турецкой "дочки" Сбербанка (MOEX:SBER) России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Сбербанк официально заявил о переговорах с NBD в марте 2018 года.
По данным газеты "Коммерсантъ", турецкий актив может быть продан за $5,5 млрд, ранее Reuters сообщал о возможной сумме сделки в $5,3 млрд.
Сбербанк купил Denizbank (99,85%) в 2012 году у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Таким образом, банк может быть продан на $2 млрд дороже цены его покупки в 2012 году.
Как сообщалось, в феврале глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Сбербанк задумался о продаже Denizbank из-за ужесточения конкуренции и действия санкций. Сбербанк России находится под санкциями США и ЕС, а Г.Греф был в феврале включен в список "кремлевского доклада" США.
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