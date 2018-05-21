Президент Ирана заявил о неизменности курса Тегерана

США не должны единолично определять судьбу Ирана и других стран, заявил президент Ирана Хасан Рухани в понедельник.

"Кто вы такие, чтобы решать за Иран и остальной мир? Мир сегодня не приемлет (попыток - ИФ) США решать за него, поскольку страны независимы", - приводят иранские СМИ слова президента.

Х.Рухани также выразил стремление "продолжать идти нашим путем, при поддержке нашего народа".

Ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном требований Вашингтона. Среди перечисленных М.Помпео условий - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

Он также сказал, что администрация США намерена ввести в отношении Ирана самые серьезные санкции, чем когда-либо ранее.