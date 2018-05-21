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Дальнее зарубежье 21.05.2018 21:50

Вице-президент США назвал "обманом" президентские выборы в Венесуэле

Выборы президента Венесуэлы были мошенническими, и Вашингтон не намерен игнорировать страдания венесуэльского народа, заявил в понедельник вице-президент США Майкл Пенс.

"Выборы в Венесуэле были обманом: в них не было ни свободы, ни справедливости. Нелегитимные результаты этого фальшивого процесса нанесли очередной удар демократии в Венесуэле", - говорится в заявлении вице-президента.

"Каждый день тысячи венесуэльцев бегут от жестких притеснений и гнетущей бедности... США не намерены сидеть, сложа руки, пока Венесуэла разрушается, а страдания ее храброго народа продолжаются", - отметил М.Пенс.

Он подчеркнул, что "Америка выступает против диктатуры", а также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "допустить ввоз в страну гуманитарной помощи".

Ранее представитель госдепартамента США Хизэр Нойерт заявила, что Вашингтон не признает выборы в Венесуэле.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]