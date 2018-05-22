Путин приглашен в Сингапур с госвизитом - сингапурский министр

Премьер-министр Сингапура отправит приглашение президенту России Владимиру Путину на Восточно-азиатский саммит, запланированный на ноябрь этого года, заявил во вторник министр промышленности и торговли Сингапура Чань Чун Син.

"В ноябре этого года в Сингапуре состоится Восточно-азиатский саммит и наш премьер-министр отправит приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в саммите, и наш президент также пригласил президента Путина совершить государственный визит", - заявил он в Москве на открытии выставки, посвящённой 50-летию установления дипотношений России и Сингапура.