Впервые за 226 лет NYSE возглавит женщина

Главный операционный директор Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE) Стейси Каннингем с 25 мая займет должность президента NYSE Group, заявил The Wall Street представитель Intercontinental Exchange Inc. (ICE) - холдинговой компании NYSE.

Таким образом, впервые за 226 лет существования NYSE руководить биржей будет женщина. Вторую по значимости американскую биржу NASDAQ Inc. с января 2017 года также возглавляет женщина - Адена Фридман.

Нынешний президент NYSE Group Томас Фарли, работающий в этой должности с ноября 2013 года, покинет ICE и возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) при поддержке хеджевого фонда Дэниэла Леба Third Point, сообщили WSJ информированные источники. Первоначальной целью новой компании, которая будет называться Far Point, будет привлечение $400 млн и инвестирование этих средств в покупку финтех-стартапов.

Т.Фарли подтвердил, что возглавит новую SPAC, добавив, что она получит листинг на NYSE, но отказался раскрыть какие-либо детали.

SPAC - особая разновидность юридических лиц, которые выходят на открытый рынок, не имея собственных активов, и используют вырученные средства для осуществления сделок M&A. Third Point станет первым хедж-фондом, продвигающим такую компанию.

По образованию 43-летняя С.Каннингем - специалист по организации промышленного производства. Однако практически всю карьеру она провела в NYSE, где в 1994 году проходила летнюю практику. "Я сразу же влюбилась в это место, и сейчас мысль о том, что я буду руководить им, вызывает волнение", - сказала она в интервью WSJ.

Пост COO она занимает с июня 2015 года.

Начинала будущий президент NYSE в операционном зале биржи, тогда, в середине 90-х годов, в этом важнейшем подразделении работали более чем 1,3 тыс. мужчин и едва ли 40 женщин. По воспоминаниям С.Каннингем, под женский туалет на седьмом этаже переделали старую телефонную будку, а к услугам коллег-мужчин было огромное помещение со всеми удобствами, включая диваны. Сейчас условия для всех сотрудников и посетителей стали равными.

Однако за время работы С.Каннингем в NYSE произошли и другие изменения. Если 20-25 лет назад рынок акций США был фактически поделен между NYSE и NASDAQ, то ужесточение регулирования и усиление конкуренции внесли существенные коррективы. Так, в апреле текущего года на долю NYSE, которая остается крупнейшей биржей мира по совокупной капитализации компаний, приходилось около 22% торговых операций с акциями против 40% десять лет назад, свидетельствуют данные Tabb Group.

С 2013 материнская компания NYSE стала частью ICE. Тогда президентом NYSE и стал Т.Фарли, один из наиболее доверенных соратников председателя и CEO ICE Джеффри Шпрехера. В интервью WSJ он рассказал, что тогда ему было поручено значительно снизить затраты, сократить штат и повысить рентабельность.

ICE не публикует данные о рентабельности подразделения, включающего NYSE. Сам Т.Фарли считает, что за пять лет его работы в компании показатели выросли более чем вдвое.

Несмотря на это, в NYSE много сложных нерешенных задач, которыми предстоит заняться С.Каннингем. Так, последние три года биржа безуспешно пытается обновить устаревшие технологические системы, однако из-за сбоев и задержек так и не может завершить процесс. В прошлом месяце добавление новых элементов платформы вызвало сбой, который привел к приостановке торгов акциями Amazon.com Inc. и Alphabet Inc.