В ЕС обеспокоены действиями израильских властей в отношении представителей правозащитных организаций

Поддержка правозащитников является неотъемлемой частью политики Европейского союза в области прав человека, заявил пресс-секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) в связи с отменой израильскими властями рабочей визы представителю "Хьюман Райтс Уотч" Омару Шакиру.

"Европейский союз ожидает, что израильские власти пересмотрят свое решение, поскольку в противном случае Израиль присоединится к очень короткому списку стран, которые запретили въезд или выдворили сотрудников Human Rights Watch", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В заявлении представителя ЕВС отмечается, что, кроме того, важно провести при поддержке израильского правительства оперативное расследование обстоятельств, связанных с событиями на прошлой неделе в Хайфе, которые, как предполагается, привели к серьезным травмам директора НПО "Моссава" Джафара Фараха.

"Европейский союз продолжает выступать за открытую и благоприятную среду для гражданского общества в Европе, Израиле, на оккупированной палестинской территории и во всем мире", - подчеркнул представитель ЕВС.

7 мая израильские власти отозвали разрешение на работу О.Шакира, являющегося директором "Хьюман Райтс Уотч" в Израиле и палестинских территориях. Правительство Израиля обвинило его в поддержке бойкотов Израиля и заявило, что ему следует покинуть страну в течение 14 дней.

В 2017 году израильский кнессет принял закон, который позволяет властям отказывать иностранцам в пребывании на территории Израиля, если физическое лицо высказывалось в поддержку бойкота Израиля.

Дж.Фарах на прошлой принимал участие в демонстрации в знак поддержки жителей сектора Газа, проходившей в Хайфе.