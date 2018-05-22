Палестинцы призывают МУС начать расследование в отношении Израиля из-за поселений

Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики потребовал, чтобы Международный уголовный суд (МУС) незамедлительно начал расследование в отношении израильских поселений на палестинских территориях, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам Р.аль-Малики, "достаточно убедительные доказательства того, что там происходят серьезные преступления, обуславливают необходимость немедленно провести расследование".

Отмечается, что Р.аль-Малики лично во вторник прибыл в штаб-квартиру МУС в Гааге в Нидерландах, чтобы призвать следователей начать расследование.

Агентство напоминает, что МУС с 2015 года проводит предварительное расследование относительно предполагаемых преступлений на палестинских территориях, в том числе относительно израильской политики по строительству поселений.

АП подчеркивает, что Израиль не является государством-участником МУС, однако суд может выдвигать обвинения в отношении граждан страны, если они подозреваются в совершении преступления на территории государства-участника МУС, либо в отношении гражданина страны-участника. МУС признает Палестину как государство-участника.

Однако, несмотря на то, что МУС может выдвигать обвинения подозреваемым, у суда нет полномочий полиции, и он может полагаться только на сотрудничество со страной, чтобы подготовить ордер на арест.

Израиль считает, что территории, где он возвел поселения, не являются оккупированными, поскольку они перешли под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года от Трансиордании, сменившей затем название на Иорданию, а не от палестинцев. Иордания не предъявляет претензии на эти территории, поэтому Израиль заявляет, что территории являются спорными, и их статус должен быть определен в ходе переговоров.

Кроме того, Израиль заявляет, что поселения можно демонтировать и вывести израильское население и напоминает ситуацию в секторе Газа, откуда Израиль окончательно вышел в 2005 году. Агентство отмечает, что в настоящее время на территории западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима проживают более 600 тыс. израильских поселенцев, в то время как в секторе Газа до 2005 года проживали 8 тыс. поселенцев.