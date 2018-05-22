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Регион 22.05.2018 15:45

В МИД РФ полагают, что Европа в экономических отношениях с Ираном отдает приоритет малому и среднему бизнесу

Евросоюз делает ставку на малый и средний бизнес в вопросе экономического сотрудничества с Ираном, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Похоже, европейцы делают ставку на средний и мелкий бизнес. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Экономическая составляющая является одной из ключевых в рамках соглашения", - сказал М.Ульянов во вторник в рамках телемоста с Веной.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЕВРОПА, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]