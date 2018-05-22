В МИД РФ полагают, что Европа в экономических отношениях с Ираном отдает приоритет малому и среднему бизнесу

Евросоюз делает ставку на малый и средний бизнес в вопросе экономического сотрудничества с Ираном, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Похоже, европейцы делают ставку на средний и мелкий бизнес. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Экономическая составляющая является одной из ключевых в рамках соглашения", - сказал М.Ульянов во вторник в рамках телемоста с Веной.