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Бизнес и законодательство 22.05.2018 13:46

Инвестиции в создание завода высоковольтного оборудования в Баку составили около 30 млн манатов

Группа компаний ATEF инвестировала в создание Завода высоковольтного оборудования (ЗВО) в Сураханском районе Баку 29,7 млн манатов, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Церемония ввода предприятия в эксплуатацию состоялась во вторник при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Суммарные инвестиции в создание Бакинского ЗВО составили 29,7 млн манатов, из которых 10 млн манатов пришлось на льготный кредит, выделенный по линии Национального фонда поддержки предпринимательства. Кроме того, Минэкономики предоставило заводу «Документ о поощрении инвестиций», что позволило сэкономить 4,2 млн манатов и направить их в реализацию данного проекта», - отметил Ш.Мустафаев.

"Завод оснащен современным оборудованием и занимает площадь в 18 тыс. кв. метров. Предприятие состоит из 7 производственных участков – твердой изоляции, производству кабелей и медных анодов, плавки и экструзии, механической переработки, сборки и тестирования", - отметил Ш.Мустафаев.

По его словам, ежегодно предприятие будет выпускать 5 тыс. единиц различных видов электротехнического оборудования, включая изоляционные детали для силовых трансформаторов, высоковольтные вакуумные и элегазовые ключи, разделители, заземлители, силовые трансформаторы, и прочие детали, используемые при изготовлении кабелей и трансформаторов.

Сырье для производства продукции и вспомогательные детали будет импортироваться из-за рубежа.

На предприятии создано 310 новых рабочих мест.

По словам министра, также Группе компаний ATEF был выделен льготный кредит в размере 5 млн манатов на создание заводов по производству крупногабаритных трансформаторов и электротехнического оборудования и металлоконструкций, общая стоимость которых составила 20 млн манатов. Группа погасила привлеченные средства.

В настоящее время ATEF объединяет 5 больших заводов по производству электрооборудования с номенклатурой более 3 тыс. наименований, также проводов различных конфигураций и строительных конструкций, находящихся в Азербайджане. В структуру группы также входит Проектно-конструкторское бюро, Строительно-монтажное управление, Управление спецтехники и транспорта. Общая численность работников компании превышает 2 тыс. человек.

АТЕF имеет представительства во многих странах.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗАВОД, СОЗДАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]