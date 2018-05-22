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Дальнее зарубежье 22.05.2018 13:49

В германской прокуратуре согласились добиваться экстрадиции Пучдемона в Испанию - СМИ

В прокуратуре земли ФРГ Шлезвиг-Гольштейн решили потребовать от местного суда выдачи Испании бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства в прокуратуре пояснили, что такое решение принято после того как испанская сторона прислала в ФРГ дополнительные материалы о К.Пучдемоне.

Теперь запрос прокуратуры должен будет изучить суд.

К.Пучдемон в данный момент находится в Германии под подпиской о невыезде.

Власти Испании объявили К.Пучдемона в розыск по обвинению в сепаратизме после того, как экс-глава Каталонии принял участие в организации референдума о независимости региона осенью 2017 года.

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Тэги: ФРГ, КАТАЛОНИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]