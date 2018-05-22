Тринадцать человек пострадали от урагана в столице Казахстана

Из-за сильного урагана, бушевавшего во вторник в Астане, 13 человек получили травмы и обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба столичного акимата (администрации).
"На данный момент коммунальные службы Астаны перешли на усиленный режим и ликвидируют последствия урагана. По состоянию на 14:30 (11:30 мск) в "скорую медицинскую помощь" обратились 13 жителей с травмами, не представляющими угрозу жизни", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.
Как сообщили в акимате со ссылкой на "Казгидромет", ураган на территории столицы прошел с усилением ветра до 25 метров в секунду.
"Одними из крупных происшествий, произошедших на территории города, стало падение башенного крана на строительной площадке по улице Туркестан, падение керамогранита со здания Дворца мира и согласия, падение кровли в жилом массиве "Пригородный" по ул. Арнасай 127, на здании СШ N24, в мкр. Уркер по ул. Е-638 снесло ветром кровлю детского сада N91, поврежден автотранспорт", - сообщили в акимате.
В пресс-службе предупредили, что по сообщению синоптиков в среду, 23 мая, на территории столицы в связи с усилением ветра до 25 метров в секунду (превышение нормы в два раза) объявлено штормовое предупреждение: днем ожидается дождь, местами сильный ветер.
В связи с неблагоприятными погодными условиями население просят соблюдать меры предосторожности. "В частности, при сильных шквальных ветрах рекомендуется плотно закрывать все окна в доме или квартире. С незастеклённых балконов и лоджий следует убрать абсолютно все предметы, которые могут при сильном ветре выпасть наружу", - отмечается в пресс-релизе.
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