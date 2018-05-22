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СНГ 22.05.2018 15:14

Президент Узбекистана и глава Минобороны РФ обсудили за закрытыми дверями реформы в узбекской армии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о реформах в Вооруженных силах Республики.

"Нам надо было определиться вообще с военной стратегией, доктриной, руководством Минобороны. Я хотел, чтоб вы (познакомились) с нашими новыми видениями и теми маленькими реформами, которые мы стараемся делать за короткое время. Как у нас произошли вот эти перемены", - сказал Ш.Мирзиёев на встрече с главой Минобороны РФ.

На этом протокольная часть встречи закончилась.

После этого Ш.Мирзиёев и С.Шойгу проговорили более часа за закрытыми дверями.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]