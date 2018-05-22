Президент Узбекистана и глава Минобороны РФ обсудили за закрытыми дверями реформы в узбекской армии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о реформах в Вооруженных силах Республики.

"Нам надо было определиться вообще с военной стратегией, доктриной, руководством Минобороны. Я хотел, чтоб вы (познакомились) с нашими новыми видениями и теми маленькими реформами, которые мы стараемся делать за короткое время. Как у нас произошли вот эти перемены", - сказал Ш.Мирзиёев на встрече с главой Минобороны РФ.

На этом протокольная часть встречи закончилась.

После этого Ш.Мирзиёев и С.Шойгу проговорили более часа за закрытыми дверями.