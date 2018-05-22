Лидеры России и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в продолжение переговоров, состоявшихся в Сочи 14 мая с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы