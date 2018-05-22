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СНГ 22.05.2018 16:00

Лидеры России и Казахстана обсудили двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые вопросы двустороннего сотрудничества в продолжение переговоров, состоявшихся в Сочи 14 мая с.г.", - говорится в сообщении пресс-службы

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]