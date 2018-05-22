Азербайджанская ATEF планирует в 2018г реализовать за рубежом проектов на $155 млн

Азербайджанская Группа компаний ATEF планирует в 2018 году реализацию проектов общей стоимостью $160 млн, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В 2018 году Группа компаний ATEF планирует реализовать проекты общей стоимостью $160 млн, из которых на сумму $155 млн – за рубежом, на $5 млн - в Азербайджане", - сказал Ш.Мустафаев во вторник на церемонии открытия Завода высоковольтного оборудования в Баку.

По словам министра, в процессе реализации зарубежных проектов компания намерена экспортировать продукции на $95 млн. При этом в настоящее время компания участвует в тендере на реализацию проектов за рубежом на общую сумму до $100 млн.

Министр также сообщил, что Группа компаний ATEF увеличила экспорт производимой продукции с $5 млн в 2003 году до $27 млн в 2017 году. За январь-апрель 2018 года объем экспорта продукции компании составил $16 млн.

В настоящее время ATEF объединяет 5 больших заводов по производству электрооборудования с номенклатурой более 3 тыс. наименований, также проводов различных конфигураций и строительных конструкций, находящихся в Азербайджане. В структуру группы также входит Проектно-конструкторское бюро, Строительно-монтажное управление, Управление спецтехники и транспорта. Общая численность работников компании составляет 2,4 тыс. человек.

АТЕF имеет представительства во многих странах.

Н.Аббасова