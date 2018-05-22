По всей Франции проходят массовые демонстрации госслужащих

Масштабные демонстрации госслужащих проходят во вторник во многих французских городах, сообщают местные СМИ.
По их информации, всего по всей Франции запланировано около 140 различных акций протеста.
Демонстрации пройдут по призыву семи крупных французских профсоюзов, среди которых - Всеобщая конфедерация труда и Французская демократическая конфедерация труда.
Участники акций недовольны ухудшением условий труда, а также бедственным, по их мнению, положением госучреждений. По их словам, реформы правительства, нацеленные на упразднение более 100 тыс. рабочих мест, являются "атакой" на статус госслужащих.
В частности, в демонстрациях принимают участие сотрудники образовательных учреждений, больниц и почты. Кроме того, в акциях участвуют сотрудники правоохранительных органов.
СМИ отмечают, что подобная всеобщая забастовка стала уже третьей с того момента, как Эмманюэль Макрон стал президентом Франции в мае 2017 года.
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