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Дальнее зарубежье 22.05.2018 16:48

В парламенте ФРГ требуют разъяснений от немецких правых политиков, в связи с их поездкой в РФ в 2017 году - газета

Бывшие члены германской правоконсервативной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в разгар политической кампании 2017 года совершили частную поездку в Москву, предположительно, за счет принимающей стороны, пишет во вторник газета "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" со ссылкой на источники.

По ее данным, в феврале 2017 года частным рейсом в Россию летали Фрауке Петри, являвшаяся тогда лидером партии, ее супруг, депутат Европарламента от АдГ, Маркус Претцель, а также Юлиан Флак, занимавший в то время пост председателя национальной конвенции партии.

Газета не уточняет, на какое мероприятие, и с какой целью туда летали германские политики. Также издание не указывает, кто именно в России являлся организатором поездки. Стоимость перелета частным рейсом составила, по данным газеты, 25 тыс. евро.

Ю.Флак и М.Претцель подтвердили информацию газеты. Ф.Петри не комментировала эту поездку. М.Претцель заявил, что поездка не касалась дел партии.

Председатель комитета парламента Германии по международным делам Норберт Рётген потребовал от АдГ разъяснений в связи с этой информацией.

Согласно законодательству, как члены Европейского парламента, политики должны были предоставить имена личностей, финансировавших их поездку. Однако никто из членов партии такой информации не предоставил. В случае если поездка действительно была оплачена Россией, это действие может расцениваться как иностранное финансовое пожертвование партии, что считается незаконным.

По итогам выборов Германии 2017 года АдГ заняла третье место и прошла в парламент ФРГ с местами для 94 своих депутатов. Ф.Петри по итогам выборов вышла из партии, ее супруг также больше не является членом этой партии.

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Тэги: ФРГ, ПАРТИЯ, РОССИЯ, ПОЕЗДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]