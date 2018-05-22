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СНГ 22.05.2018 14:35

Самолет Airbus-320 с пассажирами на борту выкатился во время урагана в Астане за пределы ВПП и повредил двигатель

В международном аэропорту Астаны самолет авиакомпании "Эйр Астана" во время шквального ветра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в Комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Сегодня в аэропорту города Астана самолет Эйрбас-320 рейса "Шымкент - Астана" авиакомпании "Эйр Астана" после посадки в 13:22 во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении комитета, опубликованном во вторник на официальной странице ведомства в социальных сетях.

"Самолет выкатился во время шквального ветра", - уточнили в ведомстве.

По данным комитета, на борту находилось 97 пассажиров и девять членов экипажа.

В настоящее время воздушное судно отбуксировано на стоянку.

"Есть повреждения на двигателе. Аэродром был закрыт с 13 часов 30 минут до 14 часов 10 минут. В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме", - отмечается в информации комитета.

Как сообщалось, во вторник ураган на территории столицы прошел с усилением ветра до 25 метров в секунду. По данным акимата Астаны, в результате урагана 13 человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. Было также зафиксировано падение башенного крана на строительной площадке, керамогранита со здания Дворца мира и согласия, имеются факты повреждения автотранспорта.

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Тэги: КАЗАХСТАН, САМОЛЕТ, ВПП, ЧП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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