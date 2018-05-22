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22.05.2018 14:55

В Баку открылась выставка молодых художниц Лейлы и Аян Муршудовых

19 мая с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась выставка молодых художниц Лейлы и Аян Муршудовых. Сестры обучаются в Центре развития молодежи города Баку.

О творческих успехах своих учениц собравшимся рассказали заместитель директора Центра развития молодежи города Баку Надежда Портнова и директор галереи «Хатаинский центр искусств» Заид Авазов.

Лейла и Аян Муршудовы – не только художницы, но и актрисы широко известного в Азербайджане и за его пределами детского театра-студии «Гюнай». Его руководитель Лариса Тарусова рассказала об артистических успехах Лейлы и Аян.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин вручил Благодарственные письма представительства Россотрудничества участникам образовательных акций «Тотальный диктант» и «Тест по истории Великой Отечественной войны». Следует отметить, что в этом году в них приняли участие не только представители азербайджанской молодежи, но и студенты из других стран, обучающиеся в Азербайджане. Все они присутствовали на открытии выставки.

Кроме того, благодарности представительства Россотрудничества в Азербайджане были удостоены руководитель Русского центра Фонда «Русский мир» при Бакинском государственном университете (БГУ) Арзу Мамедова, декан исторического факультета БГУ Азад Рзаев и заместитель декана филологического факультета БГУ Джаваншир Мурадов.

Открытие закончилось импровизированным концертным выступлением авторов выставки и их друзей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]