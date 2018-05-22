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Карабахский конфликт 22.05.2018 14:55

Баку призывает новые власти Армении не повторять ошибок прежних властей по Карабаху – МИД Азербайджана

Азербайджан и Армения являются сторонами нагорно-карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В марте 1992 года была создана Минская группа ОБСЕ, сторонами нагорно-карабахского конфликта определены Армения и Азербайджан, заинтересованными сторонами конфликта признаны армянская и азербайджанская община Нагорного Карабаха", - заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, Баку призывает новости власти в Армении не повторять ошибок прежнего режима, а также вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана согласно резолюциям Совбеза ООН.

"Этим в регионе может быть обеспечен устойчивый мир и безопасность", - отметил Х.Гаджиев.

Он также считает, что руководство Армении занимается "деструктивной политикой, популизмом и политической авантюрой в урегулировании карабахского конфликта".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]