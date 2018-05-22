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Дальнее зарубежье 22.05.2018 17:15

Израиль призвал МУС отклонить запрос палестинцев на расследование ситуации с поселениями

Израиль потребовал, чтобы Международный уголовный суд (МУС) отклонил запрос палестинцев на проведение расследования в отношении израильских поселений на палестинских территориях, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Израиль ожидает, что МУС и его следователь не поддадутся палестинскому давлению и проявят твердую позицию в отношении неоднократных палестинских попыток политизировать суд и подорвать его мандат", - говорится в заявлении МИД Израиля.

В нем подчеркивается, что палестинский запрос является "абсурдным" и "циничным шагом". В нем также отмечается, что МУС не обладает достаточной юрисдикцией в отношении этого дела, так как Израиль не является государством-участником МУС.

Ранее во вторник глава палестинского МИД Рияд аль-Малики потребовал, чтобы МУС незамедлительно начал расследование в отношении израильских поселений на палестинских территориях.

АП подчеркивает, что Израиль не является государством-участником МУС, однако суд может выдвигать обвинения в отношении граждан страны, если они подозреваются в совершении преступления на территории государства-участника МУС, либо в отношении гражданина страны-участника. МУС признает Палестину как государство-участника.

Однако, несмотря на то, что МУС может выдвигать обвинения подозреваемым, у суда нет полномочий полиции, и он может полагаться только на сотрудничество со страной, чтобы подготовить ордер на арест.

Израиль считает, что территории, где он возвел поселения, не являются оккупированными, поскольку они перешли под контроль Израиля по итогам Шестидневной войны 1967 года от Трансиордании, сменившей затем название на Иорданию, а не от палестинцев. Иордания не предъявляет претензии на эти территории, поэтому Израиль заявляет, что территории являются спорными, и их статус должен быть определен в ходе переговоров.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, МУС, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]