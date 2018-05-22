Число жертв теракта в Кандагаре возросло до 16 человек

По меньшей мере, 16 человек стали жертвами теракта в Кандагаре, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, сообщают во вторник западные СМИ.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Кроме того, минимум 38 человек получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, около 12:30 по местному времени (12:00 ) на территории четвертого полицейского участка города Кандагар при проверке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.