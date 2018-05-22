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Дальнее зарубежье 22.05.2018 15:14

Число жертв теракта в Кандагаре возросло до 16 человек

По меньшей мере, 16 человек стали жертвами теракта в Кандагаре, административном центре одноименной провинции на юге Афганистана, сообщают во вторник западные СМИ.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Кроме того, минимум 38 человек получили ранения.

По сообщениям местных СМИ, около 12:30 по местному времени (12:00 ) на территории четвертого полицейского участка города Кандагар при проверке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Ни одна из действующих в стране экстремистских групп не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]