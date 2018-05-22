Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0016 RUR   0.0276 GBR   2.2805 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.24 Brent   79.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 17° 32° 25 Май 18° 30° 26 Май 19° 31°

СНГ 22.05.2018 17:29

Президент Болгарии на встрече с Путиным заявил о стремлении восстановить диалог с Россией

Президент Болгарии Румен Радев выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после многолетнего его отсутствия.

"Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес", - заявил он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравив его с переизбранием на новый срок и пожелав успехов в этой ответственной деятельности.

Р.Радев заявил, что рад тому, что его визит происходит в канун совместно отмечаемого праздника славянской письменности и просвещения 24 мая. "Вместе также мы празднуем еще очень символический праздник 140-летия освобождения Болгарии и победы в русско-турецкой войне, благодаря которой Болгария воскресла на карте Европы", - добавил президент Болгарии.

В связи с этим он назвал отношения двух стран особыми, не основывающимися только лишь на чисто политическом или экономическом интересе. По мнению Р.Радева, эти отношения основываются на глубоких исторических, культурных, духовных и языковых связях между народами Болгарии и РФ.

"Это дает нам целый ряд преимуществ и делает наши отношения более естественными", - считает болгарский лидер.

В то же время, по его словам, это заставляет страны быть открытыми и обсуждать все те вопросы, в которых есть расхождения во мнении.

"Я ожидаю, что сегодня мы проведем стратегический обзор наших двусторонних отношений. Не только чтобы мы проконстатировали наши сильные традиции и огромный потенциал, который существует, но и чтобы мы обосновали необходимость реальных действий", - сказал Р.Радев.

Он отметил взаимные интересы в торговле, экономике, образовании и культуре.

"Я надеюсь, что сегодня мы проведем откровенный и углубленный диалог, который создаст импульс для наших правительств продолжать работу в этом направлении", - заключил президент Болгарии, поблагодарив за приглашение посетить Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Визит Радева является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений - Путин Президент Болгарии надеется на прямые поставки российского газа через Черное море Президент Болгарии заявил о невозможности покупки новых российских истребителей Президент Болгарии планирует 21-22 мая посетить Россию - агентство Bulgaria Air вернулась к работе в рамках расписания Нарышкин стыдит Запад: в ситуации с «Южным потоком» с Болгарией поступили как с колонией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]