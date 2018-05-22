Президент Болгарии на встрече с Путиным заявил о стремлении восстановить диалог с Россией

Президент Болгарии Румен Радев выразил намерение восстановить диалог с Россией на высоком уровне после многолетнего его отсутствия.
"Целью моего визита является восстановление диалога между нашими странами на самом высоком уровне после многолетнего прекращения. Потому что этот диалог имеет большое значение во всех областях, представляющих взаимный интерес", - заявил он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравив его с переизбранием на новый срок и пожелав успехов в этой ответственной деятельности.
Р.Радев заявил, что рад тому, что его визит происходит в канун совместно отмечаемого праздника славянской письменности и просвещения 24 мая. "Вместе также мы празднуем еще очень символический праздник 140-летия освобождения Болгарии и победы в русско-турецкой войне, благодаря которой Болгария воскресла на карте Европы", - добавил президент Болгарии.
В связи с этим он назвал отношения двух стран особыми, не основывающимися только лишь на чисто политическом или экономическом интересе. По мнению Р.Радева, эти отношения основываются на глубоких исторических, культурных, духовных и языковых связях между народами Болгарии и РФ.
"Это дает нам целый ряд преимуществ и делает наши отношения более естественными", - считает болгарский лидер.
В то же время, по его словам, это заставляет страны быть открытыми и обсуждать все те вопросы, в которых есть расхождения во мнении.
"Я ожидаю, что сегодня мы проведем стратегический обзор наших двусторонних отношений. Не только чтобы мы проконстатировали наши сильные традиции и огромный потенциал, который существует, но и чтобы мы обосновали необходимость реальных действий", - сказал Р.Радев.
Он отметил взаимные интересы в торговле, экономике, образовании и культуре.
"Я надеюсь, что сегодня мы проведем откровенный и углубленный диалог, который создаст импульс для наших правительств продолжать работу в этом направлении", - заключил президент Болгарии, поблагодарив за приглашение посетить Россию.
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