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СНГ 22.05.2018 15:20

Белоруссия назначила посла в Швеции спустя шесть лет после скандала с "плюшевым десантом"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Мирончика послом страны в Швеции, сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Таким образом, республика восстановила свое диппредставительство в Швеции до того уровня, который был до дипломатического скандала с так называемым "плюшевым десантом".

Летом 2012 года между Белоруссией и Швецией произошел скандал после того, как легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый подданными Швеции, пересек со стороны Литвы воздушное пространство Белоруссии и сбросил на Минск и Ивенец (Минская область) плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране.

В августе 2012 года экс-посол Швеции в Минске Стефан Эрикссон был вынужден покинуть Белоруссию из-за формального непродления аккредитации.

МИД Швеции тогда заявил, что белорусская сторона выдворила дипломата, и отказался принять нового белорусского посла, а также предложил двум старшим белорусским дипломатам покинуть Швецию.

Белорусский МИД в свою очередь отозвал посольство из Стокгольма и предложил Швеции предпринять аналогичные действия в отношении своего диппредставительства.

С августа 2012 года по июль 2013 года Швеция не имела в Минске представителя с дипломатическим статусом. Затем дипмиссию возглавлял временный поверенный Мартин Оберг, которого в конце апреля 2015 года шведское правительство назначило послом в Белоруссии. В сентябре 2017 года к работе приступила новый посол Кристина Юханнессон.

В свою очередь, в декабре 2016 года представитель Белоруссии Алексей Поплавский приступил к выполнению обязанностей временного поверенного в делах республики в Швеции, а в ноябре 2017 года в Стокгольме было открыто посольство Белоруссии.

Д.Мирончик с февраля 2014 года и до настоящего времени занимал пост начальника управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретаря министерства иностранных дел Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ШВЕЦИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]