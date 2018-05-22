Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0016 RUR   0.0276 GBR   2.2805 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.24 Brent   79.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 17° 32° 25 Май 18° 30° 26 Май 19° 31°

СНГ 22.05.2018 17:58

Порошенко заверил, что Украина делает всё возможное для скорейшего освобождения пленных

Украина делает всё, чтобы как можно скорее освободить "заложников и политзаключенных", удерживаемых в России и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы делаем все, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить ... давление на российского президента для того, чтобы он, наконец, дал поручение, и процесс, который мы начали в конце прошлого года, когда нам удалось освободить 74 заложника, мы обязательно как можно скорее продолжим, чтобы украинские герои как можно скорее вернулись домой", - заявил П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник в Киеве.

Он также напомнил, что на всех переговорах поднимается вопрос освобождения граждан Украины.

"Не существует ни одних международных переговоров - ни с нашими европейскими партнерами, ни с нашими американскими партнерами, где бы мы не поднимали вопрос необходимости как можно скорейшего освобождения украинских заложников, которые незаконно удерживаются как на оккупированной территории, так и политических заключенных, которых Россия держит в тюрьмах оккупированного Крыма и на территории Российской Федерации", - подчеркнул глава Украинского государства.

По его словам, на сегодняшних переговорах поднимался этот вопрос.

"Мы обсуждали это с госпожой президентом, скоординировали наши действия, поскольку освобождение заложников является составляющей Минских соглашений, где Россия взяла на себя прямые обязательства по освобождению заложников. Речь идет о Сущенко, Сенцове, Кольченко и многих других, речь идет о крымских татарах, об украинских военнослужащих. Никого мы не забываем", - заверил президент Украины.

Вопрос об обмене пленными безуспешно обсуждается в последнее время на заседаниях в Минске Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В ДНР/ЛНР предлагают Украине обменять "всех установленных лиц, содержащихся в местах заключения на территории Украины, на всех установленных лиц, находящихся в заключении на территории Республик". В свою очередь в Киеве настаивают на освобождении Россией "украинских политзаключенных и заложников" и готовы в ответ передать российской стороне "российских граждан, осужденных за преступления против Украинского государства".

16 мая спецпредставитель ОБСЕ на переговорах контактной группы по Украине Мартин Сайдик сдержанно оценил ход переговоров ТКГ в части обмена пленными, он рассчитывает, что решение этой проблемы может быть форсировано по итогам встречи в "Нормандском формате".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН


Похожие новости


Президент Украины в немецкой газете раскритиковал "Северный поток 2" Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе Порошенко: Вопрос об автокефалии Украинской церкви - геополитический Порошенко попросил подготовить предложения по официальному выходу Украины из СНГ Порошенко просит ЕС поддержать отправку миротворцев ООН в Донбасс Генсек НАТО планирует провести встречу с президентом Украины в Мюнхене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]