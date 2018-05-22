Суд в Германии вновь отказался поместить под стражу Пучдемона на время разбирательств о его экстрадиции в Испанию

Суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник отклонил очередной запрос немецкой прокуратуры относительного того, чтобы заключить под стражу бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на время рассмотрения запроса о его экстрадиции в Испанию, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Запрос о содержании экс-руководителя Каталонии под стражей прокуратура подала еще 9 мая, заявив, что получила "новую информацию" от Мадрида, согласно которой, существует высокий риск, что К.Пучдемон может попытаться покинуть территорию Германию.

В настоящее время К.Пучдемон находится в ФРГ под подпиской о невыезде. При этом ему предписано соблюдать ряд правил, в том числе раз в неделю посещать отделение полиции, отмечает агентство.

Бывший глава правительства Каталонии был задержан на севере Германии в конце мая после того, как Испания выдала европейский ордер на арест.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств