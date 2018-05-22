Азербайджан в I квартале 2018г увеличил экспорт томатов на 41%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал томатов на $23 млн 988,54 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

"В I-ом квартале Азербайджан экспортировал 19,839 тыс. тонн томатов на сумму $23 млн 988,54 тыс. По сравнению с январем-мартом 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 41,1%, в стоимостном - на 55,2%",- сказали в правительстве.

Основным импортером томатов в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-марте 2018 года в Россию экспортировано 19,766 тыс. тонн на сумму $23 млн 880,08 тыс.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Б.Рустамбеков