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АПК 22.05.2018 16:06

Азербайджан в I квартале 2018г увеличил экспорт томатов на 41%

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года экспортировал томатов на $23 млн 988,54 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

"В I-ом квартале Азербайджан экспортировал 19,839 тыс. тонн томатов на сумму $23 млн 988,54 тыс. По сравнению с январем-мартом 2017 года экспорт в количественном выражении увеличился на 41,1%, в стоимостном - на 55,2%",- сказали в правительстве.

Основным импортером томатов в отчетном периоде являлась Россия. Так в январе-марте 2018 года в Россию экспортировано 19,766 тыс. тонн на сумму $23 млн 880,08 тыс.

В 2017 году Азербайджан экспортировал томатов на $151,6 млн, основной объем которых поставлялся в Россию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЭКСПОРТ, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]