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ТЭК 22.05.2018 16:08

Нефть подорожала до максимума за 3,5 года, Brent - выше $79,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник обновили максимум за 3,5 года, поскольку инвесторов беспокоит будущее поставок из Ирана и Венесуэлы на фоне перспектив введения США санкций в отношении этих двух стран, сообщает MarketWatch.

Также внимание рынка будет сосредоточено на данных Американского института нефти (API) об изменении резервов топлива в стране на прошлой неделе.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:54 подорожали на $0,32 (0,40%) - до $79,54 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились на $0,19 (0,26%) - до $72,43 за баррель.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост государства. Американские власти посчитали, что выборы в Венесуэле не были "ни свободными, ни справедливыми".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении запрета для американцев на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.

Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Венесуэле в апреле упала на 50 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца и составляла 1,42 млн б/с. По оценке Joint Organization Data Initiative (JODI), в марте производство снизилось до 1,509 млн б/с нефти по сравнению с 2,241 млн б/с за тот же месяц прошлого года.

Кроме того, в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что страна введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее. "Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности", - сказал он.

По прогнозам аналитиков, поставки нефти из Ирана могут сократиться на величину от 400 тыс. до 1 млн баррелей в сутки, сообщает Dow Jones. В настоящее время страна экспортирует около 2,4 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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