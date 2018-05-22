Темер не намерен переизбираться на пост президента Бразилии в 2018 году - СМИ

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение не переизбираться на выборах 2018 года, сообщает во вторник португальская радиослужба TSF со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Он намерен выдвинуть взамен кандидатуру министра финансов Энрике Мейреллеса от партии Бразильское демократическое движение.
М.Темер пока официально не объявил о своем решении, однако, вероятно, сделает это позднее во вторник в ходе партийного мероприятия.
Всеобщие выборы в Бразилии в этом году запланированы на октябрь.
77-летний М.Темер стал президентом после того, как в 2016 году Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. За это время против него неоднократно звучали и выдвигались обвинения в коррупции.
В сентябре 2017 года 77% респондентов заявили о том, что не одобряют его деятельность на посту президента Бразилии, а его уровень одобрения тогда упал до рекордно низких 3%.
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