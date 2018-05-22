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Дальнее зарубежье 22.05.2018 18:32

Темер не намерен переизбираться на пост президента Бразилии в 2018 году - СМИ

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение не переизбираться на выборах 2018 года, сообщает во вторник португальская радиослужба TSF со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Он намерен выдвинуть взамен кандидатуру министра финансов Энрике Мейреллеса от партии Бразильское демократическое движение.

М.Темер пока официально не объявил о своем решении, однако, вероятно, сделает это позднее во вторник в ходе партийного мероприятия.

Всеобщие выборы в Бразилии в этом году запланированы на октябрь.

77-летний М.Темер стал президентом после того, как в 2016 году Дилма Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. За это время против него неоднократно звучали и выдвигались обвинения в коррупции.

В сентябре 2017 года 77% респондентов заявили о том, что не одобряют его деятельность на посту президента Бразилии, а его уровень одобрения тогда упал до рекордно низких 3%.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]