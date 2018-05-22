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Инфраструктура и тендеры 22.05.2018 16:14

Госкомстат направит 80 тыс. манатов на подготовку проектной документации строительства двух региональных офисов

Госкомитет по статистике Азербайджана подписал три контракта на общую сумму 79,9 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации реконструкции головного административного и строительства двух региональных зданий, сообщили агентству «Интерфакс–Азербайджан» в министерстве экономики.

«ООО "AT ve S" стала подрядчиком Госкомитета по подготовке проектно-сметной документации реконструкции административного здания ведомства. С компанией 15 мая 2018 года был подписан контракт на выполнение этих работ. Стоимость контракта составила 45,3 тыс. манатов», - отметили в министерстве.

Кроме того, Госкомстат привлек ООО "TFM-Smart Project" к подготовке проектно-сметной документации по строительству административных зданий статистических управлений в Зардабском и Гейгельском районах. Сумма подписанных с компанией контрактов составляет 16,7 тыс. манатов и 17,9 тыс. манатов соответственно.

Н.Аббасова

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Тэги: СТАТИСТИКА, ЗДАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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