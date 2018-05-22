Госкомстат направит 80 тыс. манатов на подготовку проектной документации строительства двух региональных офисов

Госкомитет по статистике Азербайджана подписал три контракта на общую сумму 79,9 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации реконструкции головного административного и строительства двух региональных зданий, сообщили агентству «Интерфакс–Азербайджан» в министерстве экономики.
«ООО "AT ve S" стала подрядчиком Госкомитета по подготовке проектно-сметной документации реконструкции административного здания ведомства. С компанией 15 мая 2018 года был подписан контракт на выполнение этих работ. Стоимость контракта составила 45,3 тыс. манатов», - отметили в министерстве.
Кроме того, Госкомстат привлек ООО "TFM-Smart Project" к подготовке проектно-сметной документации по строительству административных зданий статистических управлений в Зардабском и Гейгельском районах. Сумма подписанных с компанией контрактов составляет 16,7 тыс. манатов и 17,9 тыс. манатов соответственно.
Н.Аббасова
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