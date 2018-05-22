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Дальнее зарубежье 22.05.2018 18:46

Глава МИД Китая 23 мая отправится в Вашингтон

Министр иностранных дел КНР Ван И намерен посетить Вашингтон в среду, сообщают во вторник государственные китайские СМИ.

"Китай и США обменяются взглядами на вопросы взаимного интереса и двусторонних отношений", - заявил представитель МИД Лу Кан.

В Вашингтон он полетит из Аргентины, где встречались министры иностранных дел стран G20.

Накануне американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США и Китай будут вести справедливую торговлю. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.

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Тэги: КИТАЙ, США, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]