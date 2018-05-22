Глава МИД Китая 23 мая отправится в Вашингтон

Министр иностранных дел КНР Ван И намерен посетить Вашингтон в среду, сообщают во вторник государственные китайские СМИ.

"Китай и США обменяются взглядами на вопросы взаимного интереса и двусторонних отношений", - заявил представитель МИД Лу Кан.

В Вашингтон он полетит из Аргентины, где встречались министры иностранных дел стран G20.

Накануне американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США и Китай будут вести справедливую торговлю. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.