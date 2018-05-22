Издание Politico будет сотрудничать в Азии с South China Morning Post Джека Ма

Американское политическое издание Politico во вторник объявило о партнерстве с гонконгской газетой South China Morning Post, старейшей англоязычной газетой региона, которую в 2015 году приобрела компания Alibaba миллиардера Джека Ма.

Для начала издания договорились о совместном использовании контента, говорится в сообщении Politico.

"Пока это лишь первый шаг. Если он сработает, мы полагаем, что потенциально наше сотрудничество может стать одним из наших самых масштабных проектов", - сказал издатель и исполнительный председатель совета директоров Politico Роберт Оллбриттон.

В дальнейшем взаимодействие может быть расширено, возможны финансовые вложения с обеих сторон.

Politico начало работу в 2007 году с освещения политической жизни Вашингтона, постепенно расширяло круг тем и нарабатывало репутацию. С 2015 года издание начало больше писать о Европе, была создана отдельная европейская версия сайта. В Европе Politico сотрудничает с германским медиаконгломератом Axel Springer, и у него есть около 40 своих журналистов в разных странах континента. В Азии, как пишет The Wall Street Journal, выбрана другая модель развития.

Газета South China Morning Post издается в Гонконге с ноября 1903 года. В последние годы расширяет деятельность за пределами Гонконга, в том числе через международную версию сайта.