В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе. В период с 13 января по 12 мая с.г. было проведено 24 региональных тура Олимпиады. Шестнадцать туров были организованы в городах Гяндже, Ленкорани, Мингечевире, Нахичевани, Сумгаите, Ширване и Агстафинском, Билясуварском, Габалинском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском, Шабранском, Шамкирском, Шекинском, Шемахинском районах, а восемь - состоялись в городе Баку.
В настоящее время организаторы Олимпиады подводят ее итоги.
Награждение победителей состоится 6 июня, в Международный день русского языка.
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