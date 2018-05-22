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22.05.2018 16:54

В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе

В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе. В период с 13 января по 12 мая с.г. было проведено 24 региональных тура Олимпиады. Шестнадцать туров были организованы в городах Гяндже, Ленкорани, Мингечевире, Нахичевани, Сумгаите, Ширване и Агстафинском, Билясуварском, Габалинском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском, Шабранском, Шамкирском, Шекинском, Шемахинском районах, а восемь - состоялись в городе Баку.

В настоящее время организаторы Олимпиады подводят ее итоги.

Награждение победителей состоится 6 июня, в Международный день русского языка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]