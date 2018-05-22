ЕС связывает строительство будущего Европы с совершенствованием политики в области образования, культуры и молодежи

Европейская комиссия представила во вторник инициативы в области образования, культуры и стратегии поддержки молодежи.
"Политика в области образования, культуры и молодежи призвана сыграть центральную роль в строительстве Европы будущего, ориентированном на устойчивость, конкурентоспособность и сплочение. Наряду с первым комплексом мер, принятым в январе, предложения, которые мы представляем сегодня, показывают, что Еврокомиссия делает все возможное для достижения этих амбициозных целей в сотрудничестве с государствами-членами", - заявил еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта Тибор Наврачич, который презентовал на пресс-конференции в Брюсселе новые инициативы.
По его словам, осуществление этих планов будет способствовать "открытию пути к европейскому пространству образования при усилении европейской идентичности и укреплении самостоятельности граждан, особенно молодых".
В материалах Еврокомиссии объясняется, что эти новые инициативы ставят задачу усилить мобильность молодежи ради целей обучения и увеличения возможностей в сфере образования в ЕС. Указывается также задача поддержки активного участия молодых людей в гражданской и демократической жизни, повышения потенциала культуры с целью направления ее на службу социальному прогрессу и экономическому росту в Европе.
Выдвинутые инициативы, отмечают в Еврокомиссии, будут способствовать тому, чтобы предложить самой разной молодежи "более обещающие перспективы и помочь ей активнее участвовать в обществе".
В числе представленных инициатив - стратегия по работе с молодежью на период 2019-2027 гг.
Среди конкретных предложений - взаимное автоматическое признание дипломов выпускников, обучавшихся в странах ЕС, и зачет периодов обучения заграницей, улучшение преподавания и изучения молодежью иностранных языков.
Еврокомиссия предлагает также "новую повестку в области культуры" для улучшения знакомства с разнообразием общего европейского культурного наследия с целью полностью раскрыть потенциал культуры для "строительства более инклюзивного и справедливого союза, поддержки инноваций, творчества, надежности занятости и экономического роста и укрепления внешних отношений ЕС".
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