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СНГ 22.05.2018 19:31

Визит Радева является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит в визите президента Болгарии Румена Радева сигнал для возобновления двусторонних отношений в полном формате.

"Считаю, что этот визит господина президента является хорошим сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений", - сказал В.Путин по итогам переговоров в Сочи.

Он сообщил, что проинформировал Р.Радева о подходах России к ряду международных проблем, а также о приоритетах по строительству двусторонних отношений.

"В ходе беседы в узком и широком составе я проинформировал господина президента о наших приоритетах по строительству двусторонних отношений и по подходу России к ряду международных проблем и вопросов", - сказал В.Путин.

Накануне Р.Радев обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве реализацию совместных проектов в энергетике и других областях.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БОЛГАРИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]