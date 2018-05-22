Визит Радева является сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит в визите президента Болгарии Румена Радева сигнал для возобновления двусторонних отношений в полном формате.
"Считаю, что этот визит господина президента является хорошим сигналом для возобновления полноформатных российско-болгарских отношений", - сказал В.Путин по итогам переговоров в Сочи.
Он сообщил, что проинформировал Р.Радева о подходах России к ряду международных проблем, а также о приоритетах по строительству двусторонних отношений.
"В ходе беседы в узком и широком составе я проинформировал господина президента о наших приоритетах по строительству двусторонних отношений и по подходу России к ряду международных проблем и вопросов", - сказал В.Путин.
Накануне Р.Радев обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Москве реализацию совместных проектов в энергетике и других областях.
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