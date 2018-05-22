Компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла активное участие в карьерной выставке, организованной Центром выпускников и карьеры Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП).

Карьерная выставка, которую посетили более 2000 студентов и выпускников, была организованна с целью поддержать интеграцию выпускников и старшекурсников АГУНП в деловую среду. На стенде Bakcell, привлекшем большое внимание участников, студентам и выпускникам университета была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с кандидатами.

Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, и вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения. Только в течение этого года, компания приняла участие в карьерных выставках университета ADA, Западного Каспийского университета и АГУНП. Наряду с этим, Bakcell объявила о начале традиционной летней программы стажировки и успешно осуществила целый ряд других проектов направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.

Компания Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.

Благодаря более 6500 базовым станциям, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

После того как услуги мобильного интернета стандарта 3G были признаны лучшими на рынке Азербайджана, 5 мая 2015 года Bakcell объявила о коммерческом запуске услуг стандарта 4G (LTE). Услуга 4G от компании Bakcell обеспечивает существенное увеличение скорости передачи данных в мобильной сети, и была специально разработана для пользователей, желающих оставаться на связи и иметь высокоскоростной доступ к широкополосной сети Интернет везде, где бы они ни находились. Сегодня, наряду с жителями Баку и Апшеронского полуострова, жители таких городов как Гянджа, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран и Сиазань имеют возможность пользоваться преимуществами высокоскоростного 4G интернета от Bakcell. Кроме этого, Bakcell стала первым мобильным оператором в стране, запустившим услуги 4G в бакинском метро. В 2017 году, компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. Согласно результатам тестирования, компания Bakcell получила самые высокие оценки в Азербайджане по общей производительности сети, и была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) сетью мобильного интернета в г. Баку и других крупных городах страны.

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