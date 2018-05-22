ДПИ в Азербайджана выданы по проектам с инвестициями 2,5 млрд манатов – глава Минэкономики

Министерство экономики Азербайджана в 2016-2018гг выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по 271 инвестиционному проекту, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"ДПИ, до сих пор, выданы 241 предпринимателю в рамках реализации 271 проекта. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 2,5 млрд манатов, их реализация позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ш.Мустафаев на заседании коллегии ведомства.

Наличие ДПИ позволяет предпринимателям получить различные налоговые и таможенные льготы.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев 18 января 2016 года подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. В частности, утвердил порядок выдачи документа о поощрении инвестиций. Документ, который выдает предпринимателям министерство экономики, позволяет воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие ДПИ освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли и полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на 7 лет.

А.Азизов