Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0016 RUR   0.0276 GBR   2.2805 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.24 Brent   79.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 17° 32° 25 Май 18° 30° 26 Май 19° 31°

Дальнее зарубежье 22.05.2018 20:03

ЕС продолжает переговоры с США по стали и алюминию и ищет способ реагировать на американские санкции по Ирану - член Еврокомиссии

На переговорах с США по импортным пошлинам на сталь и алюминий сторона ЕС продолжает настаивать на освобождении от повышенного обложения европейской продукции этих отраслей с 1 июня, заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Нет никаких сомнений, что мы не будем вести переговоры под угрозой, но мы предложим позитивную повестку, если мы можем быть исключены из применения этих мер. Нам остается еще несколько дней до 1 июня. Дискуссии продолжаются", - сказала С.Мальмстрем.

Она также сослалась на заявление по этой проблеме саммита ЕС в Софии 17 мая.

На вопрос о том, каким образом будет действовать Евросоюз в случае экстерриториального эффекта санкций США против Ирана, еврокомиссар по торговле ответила: "Так как это довольно уникальная ситуация, нет очевидных ответов. Но все законодательные и юридические службы (ЕС - ИФ) подключены, чтобы определиться, как действовать. Я думаю, надо подождать несколько дней, чтобы ясно видеть, что будет делать Европейский союз. Но мы решительно настроены, как четко заявила госпожа (глава дипломатии ЕС Федерика - ИФ) Могерини, пытаться сохранить это соглашение при условии, конечно, что Иран в нем останется".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, США, ИРАН, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Европейские лидеры вновь призывают администрацию Трампа отказаться от ввода пошлин на сталь и алюминий ЕС запустит "закон о блокировании" от 1996 года для защиты компаний от последствий американских санкций - Юнкер Трамп помог Европе избавиться от иллюзий - Туск ЕС готовится защищать свои интересы в связи с возможными последствиями санкций США против Ирана - представитель Могерини Могерини отреагирует от лица ЕС на заявление Трампа по иранской атомной сделке Еврокомиссия заявляет о недопустимости переговоров под давлением США по пошлинам на сталь и алюминий

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]