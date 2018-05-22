ЕС продолжает переговоры с США по стали и алюминию и ищет способ реагировать на американские санкции по Ирану - член Еврокомиссии

На переговорах с США по импортным пошлинам на сталь и алюминий сторона ЕС продолжает настаивать на освобождении от повышенного обложения европейской продукции этих отраслей с 1 июня, заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.
"Нет никаких сомнений, что мы не будем вести переговоры под угрозой, но мы предложим позитивную повестку, если мы можем быть исключены из применения этих мер. Нам остается еще несколько дней до 1 июня. Дискуссии продолжаются", - сказала С.Мальмстрем.
Она также сослалась на заявление по этой проблеме саммита ЕС в Софии 17 мая.
На вопрос о том, каким образом будет действовать Евросоюз в случае экстерриториального эффекта санкций США против Ирана, еврокомиссар по торговле ответила: "Так как это довольно уникальная ситуация, нет очевидных ответов. Но все законодательные и юридические службы (ЕС - ИФ) подключены, чтобы определиться, как действовать. Я думаю, надо подождать несколько дней, чтобы ясно видеть, что будет делать Европейский союз. Но мы решительно настроены, как четко заявила госпожа (глава дипломатии ЕС Федерика - ИФ) Могерини, пытаться сохранить это соглашение при условии, конечно, что Иран в нем останется".
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