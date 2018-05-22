Азербайджан рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и ОАЭ

Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Мы рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и ОАЭ. Кроме того, в ближайшее время будут открыты Торговые дома Азербайджана в Латвии и в Украине", - сказал Ш.Мустафаев на заседании коллегии ведомства.

Министр также отметил, что в Белоруссии уже действует Торговый дом Азербайджана. «Благодаря этому в Беларусь поставлено более 84 тонн плодоовощной продукции, оливковое масло, гранатовый сок и чай»,- добавил министр.

Б.Рустамбеков