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Бизнес и законодательство 22.05.2018 18:02

Азербайджан рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и ОАЭ

Азербайджан в настоящее время рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Мы рассматривает возможность открытия Торговых домов в России, Китае и ОАЭ. Кроме того, в ближайшее время будут открыты Торговые дома Азербайджана в Латвии и в Украине", - сказал Ш.Мустафаев на заседании коллегии ведомства.

Министр также отметил, что в Белоруссии уже действует Торговый дом Азербайджана. «Благодаря этому в Беларусь поставлено более 84 тонн плодоовощной продукции, оливковое масло, гранатовый сок и чай»,- добавил министр.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТД, ОТКРЫТИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]