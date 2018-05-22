Азербайджано-иранские отношения будут укрепляться и в будущем развиваться, убежден президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что азербайджано-иранские отношения будут и впредь развиваться и укрепляться.
Х.Рухани поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики 28 мая.
«Уверен, что связи между Азербайджаном и Ираном будут развиваться и укрепляться в различных сферах и в будущем благодаря политической воле и усилиям высшего руководства двух стран»,- говорится в поздравлении Х.Рухани.
Ф.Исазаде
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