Азербайджано-иранские отношения будут укрепляться и в будущем развиваться, убежден президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что азербайджано-иранские отношения будут и впредь развиваться и укрепляться.

Х.Рухани поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики 28 мая.

«Уверен, что связи между Азербайджаном и Ираном будут развиваться и укрепляться в различных сферах и в будущем благодаря политической воле и усилиям высшего руководства двух стран»,- говорится в поздравлении Х.Рухани.

Ф.Исазаде