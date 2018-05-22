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Внешняя политика 22.05.2018 18:17

Азербайджано-иранские отношения будут укрепляться и в будущем развиваться, убежден президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что азербайджано-иранские отношения будут и впредь развиваться и укрепляться.

Х.Рухани поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики 28 мая.

«Уверен, что связи между Азербайджаном и Ираном будут развиваться и укрепляться в различных сферах и в будущем благодаря политической воле и усилиям высшего руководства двух стран»,- говорится в поздравлении Х.Рухани.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]