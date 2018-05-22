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Внутренняя политика 22.05.2018 18:26

"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azerxalcha" из госбюджета 2 млн манатов на строительство, обеспечение и создание инфраструктуры мастерской по производству ковров в Геранбойском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства выделены в рамках государственных капвложений.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОВРЫ, МАСТЕРСКАЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]