"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azerxalcha" из госбюджета 2 млн манатов на строительство, обеспечение и создание инфраструктуры мастерской по производству ковров в Геранбойском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства выделены в рамках государственных капвложений.

Ф.Исазаде