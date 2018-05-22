В Азербайджане создается Центр аграрных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Центра аграрных исследований (ЦАИ), сообщает сайт главы государства.

Согласно указу И.Алиева юридическое лицо публичного права научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана преобразован в ЦАИ путем реорганизации.

Уставной фонда ЦИА составит 1 млн манатов, который будет выделен из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Центр создан с целью: укрепления деятельности научно-исследовательских институтов в аграрной сфере, проведения анализа, оценивания и прогнозирования, исполнения различных услуг в по АПК, в том числе государственных заказов, создания информационной базы по развитию сельского хозяйства, создания программ и проектов, обеспечения стратегического планирования и инновационного развития аграрной сферы.

Ф.Исазаде