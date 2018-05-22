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АПК 22.05.2018 19:35

В Азербайджане создается Центр аграрных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Центра аграрных исследований (ЦАИ), сообщает сайт главы государства.

Согласно указу И.Алиева юридическое лицо публичного права научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана преобразован в ЦАИ путем реорганизации.

Уставной фонда ЦИА составит 1 млн манатов, который будет выделен из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Центр создан с целью: укрепления деятельности научно-исследовательских институтов в аграрной сфере, проведения анализа, оценивания и прогнозирования, исполнения различных услуг в по АПК, в том числе государственных заказов, создания информационной базы по развитию сельского хозяйства, создания программ и проектов, обеспечения стратегического планирования и инновационного развития аграрной сферы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АПК, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]