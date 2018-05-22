В Азербайджане создается Центр аграрных исследований

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Центра аграрных исследований (ЦАИ), сообщает сайт главы государства.
Согласно указу И.Алиева юридическое лицо публичного права научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства Азербайджана преобразован в ЦАИ путем реорганизации.
Уставной фонда ЦИА составит 1 млн манатов, который будет выделен из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Центр создан с целью: укрепления деятельности научно-исследовательских институтов в аграрной сфере, проведения анализа, оценивания и прогнозирования, исполнения различных услуг в по АПК, в том числе государственных заказов, создания информационной базы по развитию сельского хозяйства, создания программ и проектов, обеспечения стратегического планирования и инновационного развития аграрной сферы.
Ф.Исазаде
Санкции США против РФ, Ирана, Венесуэлы - это борьба за газовые рынки - Минэнерго РФ
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Геранбое
Азербайджано-иранские отношения будут укрепляться и в будущем развиваться, убежден президент Рухани
Великобритания может ввести налог на одежду из полиэстера и нейлона
В Азербайджане задержан директор компании Azertransservis по делу о взрыве в бакинском кафе - прокуратура
Starbucks разрешила всем посетителям занимать столики и пользоваться туалетом, не делая заказ
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
США выпустили памятную монету к еще не состоявшейся встрече Трампа и Ким Чен Ына
Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном с 12 июня на более поздний срок
Порошенко заявил, что испытанные на Украине американские комплексы "Джевелин" будут применены только в случае "наступления России"
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell приняла участие в карьерной выставке Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности
В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе
В Баку открылась выставка молодых художниц Лейлы и Аян Муршудовых
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»