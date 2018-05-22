Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на первых пусках в Украине ракетных комплексов Javelin.

"Наконец этот день настал! Сегодня впервые в Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им, боевые возможности ВСУ значительно возросли", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Президент подчеркнул, что это "эффективное оборонительное оружие", которое "будет применено только в случае наступления Российской Федерации на позиции украинских войск".

В свою очередь как сообщает пресс-служба президента Украины, П.Порошенко отметил, что подразделения украинских Вооруженных сил прошли соответствующие тренинги для использования этого вооружения.

По словам главы украинского государства, американские противотанковые комплексы показали очень высокую эффективность.

"Вы видели счастливые лица солдат. Сегодня осуществилась их мечта. Это имеет очень символическое значение, потому что это является символом сотрудничества с нашими американскими партнерами", - добавил П.Порошенко.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса, министра обороны США, государственного секретаря США, Сенат и Конгресс и всех американских партнеров за поддержку Украины и принятие соответствующего решения о предоставлении противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По информации пресс-службы, президенту Украины были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые исполнили украинские военнослужащие. "Все цели были успешно поражены", - сказано в сообщении.

Также состоялись учебные запуски ракет украинских ПТРК (противотанковых ракетных комплексов), в частности "Стугна", которые так же показали высокие результаты.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером (Kurt Volker) данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, кроме того Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.

C 2014 года объем военной помощи США Украине, по данным американской стороны, оценивается в свыше $600 млн. Предоставленная военная помощь включала, в том числе, внедорожники HMMWV, контрбатарейные радары AN/TPQ-36/49, малые разведывательные БПЛА RQ-11B Raven , средства защищенной связи.