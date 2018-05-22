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Дальнее зарубежье 22.05.2018 21:38

Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном с 12 июня на более поздний срок

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США во вторник, отметив, что саммит может пройти позже.

"Пройдет он (саммит) или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет (12 июня), может, он пройдет позже", - сказал президент США.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что Белый дом продолжает подготовку к запланированной на 12 июня в Сингапуре встрече.

Вместе с тем, на минувшей неделе северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян может отказаться от саммита в знак протеста против проходящих военных учений Вашингтона и Сеула.

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Тэги: США, КНДР, САММИТ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]