Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном с 12 июня на более поздний срок

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США во вторник, отметив, что саммит может пройти позже.
"Пройдет он (саммит) или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет (12 июня), может, он пройдет позже", - сказал президент США.
"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.
В то же время американский президент подчеркнул, что Белый дом продолжает подготовку к запланированной на 12 июня в Сингапуре встрече.
Вместе с тем, на минувшей неделе северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян может отказаться от саммита в знак протеста против проходящих военных учений Вашингтона и Сеула.
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