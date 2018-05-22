Санкции США против РФ, Ирана, Венесуэлы - это борьба за газовые рынки - Минэнерго РФ

Санкции США против России, Ирана и Венесуэлы имеют экономический подтекст и являются, по сути, борьбой за мировые газовые рынки. Такое мнение высказал директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Роман Маршавин на конференции "Диалог Форт Росс".

"В США появился избыток газа, который, в принципе, уже на внутреннем рынке пристроить нельзя, соответственно им нужно развивать мощности СПГ, экспорта этого газа в другие страны", - отметил он.

По словам Р.Маршавина, поставки российского трубопроводного газа в Европу и Азию дешевле, чем поставки американского СПГ. Даже российский СПГ выгоднее доставлять в Японию с Сахалина, чем из США.

"Мне кажется, что американские политики видят бизнес-интересы и пытаются их продвигать. Может быть, в процессе продвижения начинаются какие-то перекосы и изначальные цели не достигаются, но я думаю, цель была определена по выигрышу в конкурентной борьбе между производителями газа в США и других стран. Как раз, наверное, выбрали Россию как наиболее серьезного конкурента, чтобы попытаться занять нашу нишу. В условиях, когда по себестоимости производства и продаже газа в Европе у России выиграть невозможно, соответственно нужно предпринимать другие инструменты, нерыночные, как санкции", - сказал чиновник.

"И также симптоматичный факт, что санкции вводятся в отношении не только России, но и Ирана, Венесуэлы. Я бы здесь усматривал экономический подтекст, что идет борьба за конкурентные рынки", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в августе 2017 года США приняли закон "Меры противодействия врагам Америки путем санкций". В законе была отдельная статья под названием "Энергетическая безопасность Украины", где США обозначают 10 положений своей политики, в том числе то, что США будут "продолжать противодействовать газопроводу "Северный поток 2" с учетом его вредного влияния на энергобезопасность Европы, развитие газовых рынков Центральной и Восточной Европы, и энергетических реформ Украины".

Позже США неоднократно выражали недовольство данным проектом. Так, в апреле текущего года на встрече с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Далей Грибаускайте и Латвии Раймондсом Вейонисом президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится, что работы по "Северному потоку-2" продолжаются, и что Германия играет в этом важную роль.

По данным The Wall Street Journal, Д.Трамп в апреле потребовал от канцлера Германии Ангелы Меркель, чтобы Берлин отказался от поддержки российского проекта газопровода. Взамен, по данным издания, американский президент пообещал начать новые переговоры о таможенных пошлинах на сталь и алюминий. Эти пошлины должны вступить в силу с 1 июня, и лидеры европейских государств хотели бы их избежать.

Д.Трамп 8 мая заявил, что США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана и что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана. В тот же день он подписал соответствующий меморандум.

В результате французская Total объявила, что из-за планируемых США санкций ищет варианты выхода из проекта освоения 11-й фазы иранского проекта "Южный Парс".

Месторождение Северное/Южный Парс - крупнейшее в мире сверх гигантское нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива с запасами в 14,2 трлн куб. м. Месторождение Северное - это южная его часть, которая расположена в территориальных водах Катара. Южный Парс - это северная (иранская) часть.

21 мая Д.Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы. Санкции были приняты после победы на выборах президента Венесуэлы действующего главы страны Николаса Мадуро.

По данным справочника BP, на конец 2016 года доказанные запасы газа Венесуэлы составляли 5,7 трлн куб. м, в 2016 году республика произвела 34,3 млрд куб м газа.