Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0016 RUR   0.0276 GBR   2.2805 TRY   0.3709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.24 Brent   79.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 25° Завтра 17° 32° 25 Май 18° 30° 26 Май 19° 31°

Дальнее зарубежье 22.05.2018 22:09

США выпустили памятную монету к еще не состоявшейся встрече Трампа и Ким Чен Ына

Военное управление Белого дома США отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре.

Вместе с тем с каждым днем возникают новые сомнения в том, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится, пишет Business Insider.

На аверсе главы обоих государств изображены в профиль на фоне соответствующих флагов: непривычно моложавый президент США сурово смотрит на улыбающегося лидера КНДР. Вокруг идет надпись на английском и корейском языках с названиями двух стран и словами "мирные переговоры".

На реверсе - силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США.

Ким Чен Ын назван "верховным лидером" (supreme leader) КНДР, хотя обычно Вашингтон, считающий северокорейский режим диктатурой, избегает такой формулировки. При этом в северокорейских СМИ Ким Чен Ына обычно называют председателем комитета по государственным делам КНДР.

Всего изготовлено 250 таких монет.

Белый дом регулярно выпускает монеты ограниченным тиражом для подарков иностранным гостям, дипломатам и военным. Часть таких монет поступает в продажу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, САММИТ, МОНЕТА


Похожие новости


Трамп заявил о возможности переноса встречи с Ким Чен Ыном с 12 июня на более поздний срок Саммит США и КНДР состоится, несмотря на возникшую напряженность, уверены в Сеуле Стремление к встрече с Ким Чен Ыном демонстрирует приверженность администрации Трампа дипломатии - Помпео Трамп призвал КНР к жесткому контролю границы с КНДР Трамп обсуждает с советниками риски грядущей встречи с Ким Чен Ыном - СМИ В Белом доме надеются, что саммит США-КНДР состоится, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от переговоров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]