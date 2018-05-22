США выпустили памятную монету к еще не состоявшейся встрече Трампа и Ким Чен Ына

Военное управление Белого дома США отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре.

Вместе с тем с каждым днем возникают новые сомнения в том, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится, пишет Business Insider.

На аверсе главы обоих государств изображены в профиль на фоне соответствующих флагов: непривычно моложавый президент США сурово смотрит на улыбающегося лидера КНДР. Вокруг идет надпись на английском и корейском языках с названиями двух стран и словами "мирные переговоры".

На реверсе - силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США.

Ким Чен Ын назван "верховным лидером" (supreme leader) КНДР, хотя обычно Вашингтон, считающий северокорейский режим диктатурой, избегает такой формулировки. При этом в северокорейских СМИ Ким Чен Ына обычно называют председателем комитета по государственным делам КНДР.

Всего изготовлено 250 таких монет.

Белый дом регулярно выпускает монеты ограниченным тиражом для подарков иностранным гостям, дипломатам и военным. Часть таких монет поступает в продажу.