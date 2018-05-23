Глава МИД Франции считает необходимым диалог с Россией, несмотря на разногласия

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан констатировал в среду, что между Парижем и Москвой существует большое количество разногласий, но, несмотря на это, необходимо вести диалог с Россией.
"Необходимо вести с Россией открытый, но требовательный (к российской стороне - ИФ) диалог", - сказал он в эфире радиостанции "Франс-энтер".
"У нас с Россией большое количество разногласий, и я думаю, что о них будут говорить (в ходе визита президента Франции в Россию - ИФ) президент Макрон и президент Путин", - отметил он, упомянув, в том числе разногласия по Украине и проблеме химического оружия.
"Мы также заинтересованы в этом диалоге, Россия - большая страна, находящаяся не так далеко от нас. Россия может быть партнером. Нужно вести обсуждения относительно того, сможем ли мы иметь общую позицию по ряду проблем", - добавил Ж.-И.Ле Дриан.
У французского министра спросили, намерен ли президент Франции приехать на чемпионат мира по футболу в Россию, напомнив, что правительство британского премьер-министра Терезы Мэй, например, решило бойкотировать это событие мира спорта. Отвечая на этот вопрос, Ж.-И.Ле Дриан отметил, что не знает рабочий график главы государства на время этого турнира, но при этом он добавил, что Э.Макрон "очень любит футбол".
В феврале Елисейский дворец сообщил, что Э.Макрон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию. Ожидается, что он посетит Санкт-Петербург, где пройдет Петербургский международный экономический форум, на котором Франция будет почетным гостем.
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