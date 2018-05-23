Конгресс США одобрил законопроект о смягчении регулирования для небольших банков

Палата представителей американского Конгресса во вторник утвердила законопроект о смягчении регулирования банковской отрасли, в первую очередь речь идет о небольших и региональных банках.
За это решение высказались 258 конгрессменов, 159 выступили против, пишет The Washington Post.
Сенат США одобрил эту законодательную инициативу еще два месяца назад, теперь документ ждет подписи президента Дональда Трампа. Ожидание вряд ли будет долгим: Д.Трамп в первые 10 дней после инаугурации обещал пересмотреть и ослабить действие закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе, принятого после кризиса 2008 года, чтобы избежать повторения подобных проблем.
Одним из изменений станет повышение порогового объема активов, с которого финансовая организация считается системно значимой, с $50 млрд до $250 млрд. Некоторые из крупнейших банков Уолл-стрит настаивали на увеличении лимита до $500 млрд или использовании более гибкого подхода к регулированию.
Ослабление контроля позволит малым и средним банкам избавиться от "избыточного регулирования". В частности, упрощены процессы торговых операций, выдачи кредитов и регулирования капитала для банков с объемом активов менее $10 млрд. Кроме того, региональные банки будут освобождены от ряда требований к андеррайтингу ипотечных кредитов.
При этом ключевые элементы закона Додда-Фрэнка останутся в силе для крупнейших финансовых институтов США. В частности, речь идет о так называемом "правиле Волкера", которое запрещает банкам осуществлять торговые операции с использованием собственных средств (proprietary trading).
Как отмечает The Wall Street Journal, демократы и республиканцы продемонстрировали редкое для данной администрации единство при подготовке и обсуждении законопроекта о смягчении регулирования финансовой отрасли. Вместе с тем часть конгрессменов от Республиканской партии настаивала на более масштабных изменениях, и Д.Трамп даже звонил одному из лидеров фракции, чтобы убедить его согласиться на текущий вариант, чтобы ускорить процесс.
Финансовый кризис, глубинные экономические изменения и ужесточение регулирования после принятия закона Додда-Фрэнка привели к существенному сокращению числа региональных банков в США: в 2007 году их было около 8,4 тыс., сейчас - примерно 5,5 тыс.
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